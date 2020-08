Come noto il 31 agosto gli studenti ticinesi torneranno fisicamente in classe secondo il primo scenario preparato dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), ovvero quello che prevede la scuola in presenza. Nel caso in cui dovessero aumentare i contagi, il DECS ha però già preparato un secondo scenario, quello che prevede forme d’insegnamento ibride in presenza e a distanza, come avvenuto nel mese di riapertura prima delle vacanze estive. Il terzo scenario è invece quello che per ovvi motivi tutti vorrebbero evitare poiché prevede l’insegnamento completamente a distanza. E se i primi due erano già stati preparati e presentati dal DECS nelle scorse settimane, il terzo scenario non era invece ancora stato elaborato nel dettaglio. Ieri, durante un incontro con le associazioni magistrali e i sindacati, il direttore del DECS Manuele Bertoli ha presentato una prima versione del documento che disciplina aspetti tecnici su come affrontare la scuola a distanza. Si parla, ad esempio, del minimo settimanale di video lezioni che un docente deve preparare per gli allievi e delle piattaforme che deve utilizzare.

Un gesto di solidarietà

L’incontro, ci spiega Adriano Merlini, presidente del sindacato VPOD-Docenti, è stato positivo: «Bisogna riconoscere al DECS che ha informato e consultato tutte le varie associazioni magistrali». Tra i dettagli del documento, spiega Merlini, «dal nostro punto di vista l’unico punto dibattuto riguarda il minimo per i docenti di una video lezione da preparare ogni settimana. Il ragionamento mi sembra tanto quantitativo, e poco qualitativo». Ma lasciando da parte l’eventuale scenario tre, più in generale Merlini spiega che oggi «c’è una gran voglia di tornare nelle aule, e siamo quindi molto contenti che si possa tornare a fare la scuola in presenza». Proprio per questo motivo, aggiunge, «faremo di tutto per evitare di dover giungere agli scenari successivi» e «abbiamo anche voluto invitare il DECS a riflettere sulla possibilità di rendere obbligatoria sin da subito la mascherina anche agli studenti a partire dalle scuole medie. Ma sembra che il Dipartimento non voglia considerare questa opzione al momento». «Noi non siamo esperti di sanità», sottolinea il nostro interlocutore, «ma la nostra idea è che la mascherina non fa male e potrebbe essere un bel gesto di solidarietà, soprattutto nei confronti delle persone più fragili come le donne incinte oppure i docenti più anziani». E in questo senso «non va dimenticato che un docente delle Medie incontra tra 200 e 300 ragazzi ogni settimana». Infine, evidenzia Merlini, «abbiamo anche chiesto di potenziare i corsi di recupero a partire dalla scuola media. I tassi di bocciatura lo scorso anno sono stati molto inferiori alla media, e i docenti si ritroveranno con classi molto eterogenee. Riteniamo che questi corsi potrebbero aiutare molto i ragazzi che sono rimasti un po’ indietro durante il lockdown».

Più vigili con gli ospiti

Dal canto suo, anche il presidente del sindacato OCST-Docenti Gianluca D’Ettorre spiega che il clima della riunione è stato positivo e che «su buona parte del documento ci sono stati dei punti d’incontro». «Dal punto di vista sanitario», aggiunge, «siamo quindi piuttosto sicuri, perché i piani di protezione del DECS ci sembrano affidabili e ben ponderati. Un po’ di preoccupazione c’è invece per il carico di lavoro dei docenti». Ma se lo scenario tre, al centro dell’incontro con il DECS, sembra non presentare particolari problemi, D’Ettorre spiega che all’incontro è stato chiesto anche di poter discutere anche degli scenari uno e due: «Abbiamo ad esempio chiesto di essere più vigili nei confronti degli ospiti degli istituti scolastici (visitatori, fornitori, ecc.), che nello scenario uno non sono tenuti a indossare la mascherina, mentre nel secondo sì. Vorremo che fosse obbligatoria già nel primo scenario». Infine, sottolinea D’Ettorre, ora «sarà fondamentale che tutte le indicazioni presenti nei piani di protezione siano effettivamente e correttamente applicate in tutti gli istituti. Perché un conto sono i modelli teorici, un altro è la pratica. Recepiremo eventuali segnalazioni dai docenti se in qualche caso non dovessero essere pienamente applicate le disposizioni».

Presente all’incontro anche il presidente del Movimento della scuola Fabio Camponovo secondo il quale nello scenario tre presentato dal DECS «manca soprattutto un vero e proprio discorso sul ruolo della scuola, e dell’insegnamento a distanza, in un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo. Lo scenario presentato è molto tecnico, ma non affronta la vere problematiche legate all’insegnamento a distanza che abbiamo constatato durante il lockdown».

