Il Consiglio di Stato ha dato luce verde a un contributo integrativo di 500 milioni di franchi per la copertura del costo supplementare delle garanzie di pensione per gli assicurati con più di 50 anni affiliati all’Istituto di Previdenza del Cantone Ticino (IPCT). Si tratta di un’operazione, presentata dal Governo come un «contributo supplementare all’operazione di qualche anno...