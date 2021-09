Deficit era annunciato e deficit sarà. Nessuna sorpresa per i conti del Cantone del prossimo anno che chiuderanno nelle cifre rosse, con un disavanzo di 135,3 milioni di franchi. Il documento è stato approvato dal Consiglio di Stato che ha pure delineato la rotta del Piano finanziario fino al 2025. I conti sono rossi e tali resteranno per i prossimi anni: nel 2023 disavanzo a -129,8 milioni; nel 2024 a -147 e nel 2025 a -195,7. Disavanzi che, cumulati, faranno sprofondare i diversi indicatori economici, a partire dal debito pubblico che il prossimo anno è indirizzato verso i 2,5 miliardi di franchi. Sempre per il prossimo anno la spesa corrente crescerà rispetto al Preventivo 2021 soprattutto a seguito dell’incremento delle spese di trasferimento. Accanto alla crescita in questo settore, si registra anche un aumento delle spese per il personale, in particolare per quanto concerne il personale docente. D’altro canto si assiste ad un incremento dei ricavi rispetto al preventivo 2021 grazie a un aumento della quota parte cantonale agli utili della Banca Nazionale Svizzera e alle migliorate previsioni congiunturali, che risultano tuttavia segnate dalla pandemia generando un ritardo nella crescita economica difficilmente recuperabile in tempi brevi.