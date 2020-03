«No, il Ticino non diventerà il dormitorio per chi lavorerà oltralpe, ma bisogna osare». Parola del presidente del Governo Christian Vitta. Rispondendo alla domanda cardine del primo «Tavolo di confronto» – progetto organizzato dall’Università della Svizzera italiana (USI) – ovvero «Quale futuro per il Ticino: polo di eccellenze o dormitorio per chi lavorerà a Zurigo?», il direttore...