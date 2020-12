Cantone e responsabili degli impianti sciistici si sono riuniti per fare chiarezza a poche ore dall’apertura di molti comprensori. Una bella notizia per tutti gli amanti degli sport invernali, certo, ma che non deve essere letta come un lasciapassare per la libertà totale e sfrenata. Bisognerà seguire le regole, perché altrimenti si andrà incontro a un doppio danno: da un lato di immagine (le foto delle funivie strapiene e delle persone ammassate in coda a Zermatt e Verbier hanno fatto il giro dell’Europa), dall’altro – banalmente – economico. Infatti, se si verificassero troppe situazioni da «curt bandida» le autorità non avrebbero altra scelta: chiudere tutti gli impianti ticinesi. Hai voglia poi a riaprirli. Serve disciplina, quindi, perché sgarrando si rischia di colpire tutti.

