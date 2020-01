«Sì o no all'iniziativa sugli alloggi» è il titolo del dibattito di RADAR che andrà in onda oggi, mercoledì 22 gennaio, alle ore 20.30 su TeleTicino. Il prossimo 9 febbraio si voterà infatti sull'iniziativa popolare «Più abitazioni a prezzi accessibili» lanciata dall'Associazione degli inquilini e sostenuta dai partiti della sinistra. Essa chiede che almeno il 10% delle nuove abitazioni costruite in Svizzera dovrebbero appartenere a committenti di utilità pubblica, di regola cooperative edilizie. L'iniziativa vuole che le ristrutturazioni degli alloggi che beneficiano di sussidi per i risanamenti energetici non possano poi aumentare eccessivamente gli affitti. Consiglio federale e Parlamento hanno respinto l'iniziativa e hanno deciso (se l'iniziativa verrà bocciata dal popolo) di stanziare ulteriori crediti a favore dell'edilizia abitativa a pigioni moderate. Questa politica ha finora prodotto buoni risultati senza imporre quote fisse senza distorcere il funzionamento del mercato, che oggi registra una notevole percentuale di alloggi sfitti ad eccezione dei grandi agglomerati urbani. Al dibattito parteciperanno Adriano Venuti, presidente della Federazione svizzera italiana dell’ASI; Bruno Storni, consigliere nazionale PS; Gianluigi Piazzini, presidente CATEF; Fabio Regazzi, consigliere nazionale PPD.