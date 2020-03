«Mantenere la seduta di Gran Consiglio, ma a porte chiuse». È quanto ha deciso all’unanimità l’Ufficio presidenziale, accogliendo una proposta in tal senso del presidente del Legislativo cantonale Claudio Franscella (PPD).

La stessa aveva ricevuto preavviso favorevole nel corso di un incontro di questa mattina, incentrato sugli ultimi sviluppi della diffusione del coronavirus in Ticino, tra Franscella, la Commissione sanità e sicurezza sociale, il Gruppo di coordinamento cantonale, il presidente del Governo Christian Vitta e il direttore del DSS Raffele De Rosa.

Lunedì, dunque, i lavori parlamentari si svolgeranno come previsto. «La mia idea è quella di ultimarli in un solo giorno, terminando i lavori entro le 20.30», ci ha spiegato Franscella. La decisione è stata presa anche per una questione...