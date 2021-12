«India e la sua famiglia meritano il sostegno attivo del Cantone»

L’atto parlamentare è incentrato sul caso di India, una diciannovenne originaria della fascia di confine tra l’Etiopia e l’Eritrea che, insieme alla madre e al fratello, è giunta in Ticino nel 2012 fuggendo dalla guerra. Da allora la famiglia ha provato, invano, a ottenere un permesso di asilo per rimanere in Svizzera. Negli scorsi giorni l’avvocata Immacolata Iglio Rezzonico, che difende gli interessi di India e familiari, aveva confermato di voler inviare all’Ufficio della migrazione a Bellinzona «un’ennesima istanza relativa al riconoscimento della vicenda come un caso di rigore», così da evitare il rimpatrio forzato dei tre. La decisione finale, lo ricordiamo, spetta alla Segreteria di Stato della migrazione e i sette deputati chiedono al Governo di dare preavviso favorevole alla richiesta.