Iniziativa sulle pensioni, obiettivo vicino

Sprint finale verso il 16 luglio per l’iniziativa sulle pensioni dei Giovani liberali radicali svizzeri. Come reso noto in un comunicato stampa, l’obiettivo delle 100 mila firme sta per essere centrato. «Ora è giunto il momento di tornare sulle strade per raccogliere le ultime firme. Le sensazioni sono buone e i riscontri positivi, perché malgrado il tema possa risultare ostico o impopolare, i cittadini riconoscono il problema di dover dare un futuro alla nostra AVS», si legge nella nota.