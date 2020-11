«Ho sempre inteso la passione politica come amore per il Paese. Non ho mai nascosto le mie idee politiche nate nella cerchia familiare e nelle dure prove che la mia generazione ha conosciuto. Ho sempre difeso le mie idee a viso aperto e con fermezza. Ho spesso assunto posizioni scomode, rifuggendo da scelte di opportunità». Con queste parole, Argante Righetti si rivolse al «plenum» del Gran Consiglio il 14 aprile del 1997, quando venne eletto alla carica di primo cittadino del Cantone. Le pronunciò a braccio, com’era sua abitudine, e suonavano già come un testamento politico, dopo quindici anni in Consiglio di Stato e diciotto in Parlamento, dove sarebbe rimasto fino al termine di quella legislatura. Per poi proseguire l’impegno politico al di fuori delle sedi istituzionali, tramite l’Associazione...