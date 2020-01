Il sindacato OCST raccomanda di sostenere l’iniziativa “Più abitazioni a prezzi accessibili”, posta in votazione il prossimo 9 febbraio 2020. In una nota stampa, l’OCST ritiene che «nell’ambito degli alloggi, il continuo aumento delle pigioni» stia «mettendo in seria difficoltà le giovani famiglie, i lavoratori a medio e basso reddito, gli studenti e gli anziani».