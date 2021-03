Le discussioni sono in corso da diverse settimane e giovedì la Commissione dovrà esprimersi su due rapporti: uno del relatore Raoul Ghisletta (PS), che propone l’introduzione di un mediatore allo scopo di trovare uno spazio adeguato, ma in ogni caso nel Luganese, e uno di Tiziano Galeazzi (UDC), che chiede al Cantone di estendere la ricerca del nuovo spazio a tutto il territorio ticinese. Visti gli eventi di lunedì sera, la decisione del Municipio attesa proprio per giovedì e il tempo trascorso dall’inoltro della mozione, Robbiani ci conferma che l’intenzione è arrivare alla firma già giovedì, per poi «ricorrere alla clausola d’urgenza in modo da far approdare la discussione sui banchi del Parlamento in tempo utile», ossia durante la sessione che prenderà avio lunedì prossimo a Bellinzona. In questo caso, il plenum dovrà decidere se inserire all’ordine del giorno anche questa trattanda.