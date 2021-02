L’introduzione del formulario ufficiale ad inizio locazione non s’ha da fare. Almeno secondo la maggioranza della Commissione Costituzione e leggi. Nella riunione odierna, i commissari hanno firmato i due rapporti. Uno, di maggioranza (relatore Fabio Käppeli, PLR), sostenuto dai liberali radicali, Lega, UDC e anche dai commissari del PPD (anche se in Gran Consiglio non tutti potrebbero sostenere il testo) e l’altro, di minoranza (relatore Carlo Lepori, PS), con l’appoggio dei Verdi. L’iniziativa popolare, ricordiamo, chiedeva l’introduzione del formulario con l’indicazione della pigione pagata dal precedente inquilino. Con la precisazione, però, che il formulario ufficiale obbligatorio venga introdotto solo a condizione che esista una penuria di abitazioni. Secondo il relatore del testo di maggioranza, tuttavia, «in Ticino c’è un forte sfitto, elemento che contribuisce a tenere basse le pigioni». Inoltre, spiega Käppeli, «non ci sembra uno strumento opportuno, poiché si andrebbero ad aumentare gli oneri burocratici, incidendo quindi sui costi di gestione che sarebbero poi addebitati agli inquilini, senza che vi siano degli effettivi benefici». Secondo la maggioranza commissionale, inoltre, il Codice delle obbligazioni «permette già ora al conduttore di chiedere che gli sia comunicato l’ammontare del corrispettivo del precedente rapporto di locazione». Lo strumento del formulario, prosegue il deputato del PLR, «oltre che non necessario rischia di essere anche controproducente»: «Si creerebbe conflittualità nel rapporto tra proprietari e conduttori. I cantoni che attualmente prevedono l’obbligatorietà del formulario ufficiale registrano infatti numeri elevati di pigioni iniziali contestate dinanzi alle autorità paritetiche di conciliazione». Di parere opposto il relatore del rapporto di minoranza Carlo Lepori (PS). «Un nuovo contratto è notoriamente un'occasione per il locatore di proporre una pigione più alta, in parte per i lavori di ristrutturazione eseguiti, in parte per un più o meno giustificato desiderio di adattare la pigione ai valori di mercato», si legge nel rapporto. Inoltre, se è vero che è possibile chiedere l’importo della pigione precedente, «questo diritto non riguarda però le persone interessate ad affittare un’abitazione, prima di essere diventati inquilini». «Una tale richiesta - prosegue - pone poi le basi per un rapporto conflittuale».