La mozione prendeva spunto dal fatto che, visto il maggior ricorso al telelavoro durante la pandemia, nelle imposte 2020 molti contribuenti hanno visto ridursi le spese di trasporto deducibili dalle imposte, con un conseguente aumento di quest’ultime. Come logica conseguenza dei minori spostamenti da parte dei cittadini (dovuti anche alle restrizioni decise dal Governo), i mozionanti chiedevano dunque pure una riduzione lineare delle imposte di circolazione del 10% per l’anno 2020 e 2021. E ciò intervenendo sul cosiddetto «coefficiente di moltiplicazione K» determinato dalle emissioni di CO2 della vettura.

Il Governo, però, non ci sta e invita il Parlamento a respingere la mozione facendo innanzitutto notare che «l’imposta di circolazione non è una tassa causale, ma una vera e propria imposta anche se con caratteristiche particolari». «L’imposizione - spiega l’Esecutivo - non è infatti di principio legata all’uso di un veicolo, bensì al suo possesso» e «pertanto il mancato uso del veicolo (fra l’altro fattispecie abbastanza frequente per i più disparati motivi quali malattia, assenza, ...) non dà diritto a riduzioni o esoneri».