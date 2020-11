«Non bisognava essere profeti per capire che la crisi da coroanvirus avrebbe penalizzato i ticinesi e favorito - ancora una volta - i lavoratori frontalieri». Inizia così la presa di posizione dell’UDC dopo i dati dell’Ufficio di statistica che indicano un nuovo aumento dei lavoratori frontalieri, che in Ticino hanno superato nel terzo trimestre quota 70 mila .

«In occasione della campagna di voto sull’iniziativa per la Limitazione i partiti che combattevano la proposta dell’UDC, in Ticino sostenuta anche dalla Lega – cioè PLR, PPD, PS, Verdi, MPS e Forum alternativo – affermavano che non era questa la proposta giusta per combattere l’effetto sostituzione e il dumping salariale. L’iniziativa seppur sia passata in Ticino e in altri Cantoni, è stata bocciata a livello federale. Uno degli obiettivi dell’iniziativa era proprio quello di impedire alle aziende di speculare assumendo personale estero quando invece vi è la possibilità di impiegare quello locale», scrive il partito nella nota.