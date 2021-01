Il primo appuntamento virtuale del Comitato cantonale PLR nel 2021 ha segnato l’esordio del presidente Alessandro Speziali alla guida del partito. Oltre 140 delegati si sono dati appuntamento sulla piattaforma Zoom per ratificare le nomine dei quattro nuovi vicepresidenti e per rinnovare e rilanciare la Direttiva e i rappresentanti ticinesi all’Assemblea dei delegati del partito nazionale.

Nel suo primo intervento politico davanti al Comitato cantonale, il presidente Alessandro Speziali ha toccato anche qualche tema di stretta attualità, come l’approccio del PLRT di fronte all’emergenza COVID-19. «Sono convinto che avremmo compiuto un grosso errore ideologico a cedere – in questa nuova ondata – al mantra del chiudi, confina, sussidia, tassa. Richiamare la politica ad assumere le redini della definizione degli interessi da tutelare rientra nei nostri compiti. Non si tratta di chinarsi dinanzi al Dio denaro, come vorrebbero far credere alcuni carillon moralisti suonati ripetitivamente da alcune forze politiche. Significa riconoscere la centralità dell’individuo che si declina su più livelli e la cui integrità è complessa e dipende da molti aspetti che meritano una voce».