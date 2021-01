La campagna di vaccinazione prosegue. La prossima settimana si aprirà finalmente agli over 85, annunciatisi alla hotline. Norman Gobbi, osserva, in questa campagna, il ruolo delle istituzioni, che definisce «fondamentale». Il presidente del Consiglio di Stato aggiunge: «Occorre agire in maniera trasparente, portando all’opinione pubblica tutte le informazioni necessarie. Sappiamo che il vaccino rappresenta, assieme ai comportamenti individuali, il mezzo attraverso cui superare questa crisi pandemica. La struttura federalista della Svizzera consentirà di affrontare questa sfida – ossia raggiungere un alto tasso di vaccinazione tra la popolazione, a partire dai più anziani – con mezzi e forze adeguate. Il livello federale si occupa e si è già occupato di acquistare i vaccini e di definire le...