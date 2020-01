È il gioco delle coppie per il futuro della presidenza del partito socialista. A una settimana esatta dal termine per inoltrare le candidature alla successione di Igor Righini, dopo l’annuncio della candidatura in tandem del vice-presidente Fabrizio Sirica e della deputata Laura Riget, ora in corsa per una co-presidenza alla testa del PS ci sono due nuovi nomi: Evaristo Roncelli...