L’ultima parola sulla proposta del PLR spetterà al Gran Consiglio. Sarà dunque imperativo tessere le necessarie alleanze (ossia portare dalla propria parte almeno altri due gruppi parlamentari) per poter concretizzare questa riforma. In conferenza stampa, il PLR ha strizzato l’occhio al centro e alla destra. Lega, UDC e parte del PPD potrebbero sostenere l’iniziativa, ma è probabile che su piatto ci saranno alcune controproposte. E, soprattutto dalle forze della sinistra, critiche per una riforma a beneficio dei più abbienti. «Dovremo discuterne all’interno del gruppo ma sin d’ora posso dire che una simile proposta potrà essere discussa unicamente se abbinata a sgravi per il ceto medio e per i single», afferma la vice capogruppo della Lega Sabrina Aldi. «In un momento in cui gli effetti della...