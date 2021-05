«È un atteggiamento inammissibile da parte delle autorità cantonali. Oltre al torto morale subito dalle vittime di aggressioni che devono tuttora assumersi le spese per la propria difesa e oltre al torto morale subito dal popolo ticinese tratto in inganno, la disinformazione tendenziosa del governo costerà cara». È una dura presa di posizione quella dell’UDC dopo la sentenza del Tribunale federale che ha accolto il ricorso presentato da Giorgio Ghiringhelli sulla legittima difesa annullando di fatto la votazione cantonale del 9 febbraio 2020 e «dimostrando che il Consiglio di Stato ha diffuso informazioni tendenziose influenzando così l’esito». La prossima data riservata alle votazioni, lo ricordiamo, è fissata per il 26 settembre 2021.

ll partito si dice soddisfatto dell’esito della sentenza e condivide il giudizio di Ghiringhelli: «Costerà caro non solo per gli iniziativisti che dovranno ripetere la campagna, ma anche per i contribuenti ticinesi che pagheranno la ripetizione del voto il 26 settembre prossimo. Infine, l’UDC si auspica che «la popolazione sappia far tesoro della sentenza del Tribunale federale e che in settembre accolga l’iniziativa di Ghiringhelli. Soprattutto auspica che un fatto del genere non si ripeta e che il governo sappia rispettare la democrazia.