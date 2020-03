«Non è al momento chiaro come il governo della Penisola intenda gestire la questione dei frontalieri, ovvero se anche a loro - e se sì, a che condizioni - verrà impedito di uscire dalla "zona rossa" per venire a lavorare in Svizzera. Se così non fosse, è evidente che il nostro Paese deve difendere, ovvero chiudere, i propri confini in modo da tutelare la popolazione ticinese e svizzera, in particolar modo quella più esposta dei nostri anziani», si legge in una nota.

«La situazione italiana è da tempo fuori controllo malgrado le drastiche misure prese. Il fatto che il Ticino sia il Cantone con più contagi da coronavirus è evidentemente dovuto alla contiguità con la Lombardia e VCO in regime di libera circolazione delle persone. Occorre dunque chiudere le frontiere con l’Italia e permettere l’accesso solo ai frontalieri indispensabili al funzionamento del nostro sistema sanitario, fermando gli altri ed in particolare i 45 mila che lavorano nel terziario (che sono poi i due terzi del totale)», viene sottolineato.