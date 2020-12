Il piccolo «patto» trovato tra i partiti di Governo sul Preventivo 2021 rischia di durare ben poco. La Lega si è infatti spaccata in due sui conti cantonali del prossimo anno. Il rapporto della Commissione della gestione, che propone al plenum di approvare il preventivo (la votazione si terrà nella sessione che inizia oggi), è stato firmato da tutti i partiti di Governo: una sorta di accordo di non belligeranza per dare all’Esecutivo sei mesi per trovare un accordo sulle misure per affrontare la crisi economica legata alla pandemia. Tra i deputati leghisti presenti in Gestione, però, non c’è stata l’unanimità. Il rapporto è stato sottoscritto da Michele Foletti e da Michele Guerra (quest’ultimo con riserva), ma non da Boris Bignasca. Questa piccola crepa sembra ora però essere diventata una spaccatura all’interno del movimento di via Monte Boglia. Come riferito da «laRegione», Michele Foletti ha scritto all’Ufficio presidenziale del Parlamento per annunciare che lascerà il ruolo di capogruppo e pure il posto nella Gestione, spiegando di essere stato sfiduciato da un’ampia maggioranza del proprio gruppo che non è d’accordo con la sua linea. Il municipale ha sostenuto l’intesa trovata in Gestione, ma sul fronte opposto Bignasca vorrebbe un intervento ben più deciso e per questo motivo ha presentato tre emendamenti che chiedono: un taglio lineare della spesa dell’1,5%; il blocco delle nuove assunzioni, esclusi i settori sanitari toccati dalla pandemia; il blocco degli scatti salariali al personale dirigente. Insomma, la linea governativa della Lega e quella barricadera si sono scontrate di nuovo. E non è la prima volta che ad entrare in rotta di collisione sono proprio Foletti e Bignasca.