Utilizzare i 90 milioni dei ristorni dei frontalieri per aiutare l’economia ticinese. Ad avanzare la proposta in una interpellanza è stato il deputato leghista Boris Bignasca il quale, a fronte della situazione «preoccupante» del nostro cantone, ha chiesto al Governo «di adottare misure straordinarie» e di «bloccare» la quota che annualmente viene riversata all’Italia. A detta di Bignasca questi fondi andrebbero usati per occuparsi dei «casi di rigore degli indipendenti e di tutte le categorie colpite dalle misure per contenere la pandemia». «Eventuali fondi residui potrebbero essere usati per ridurre il deficit strutturale», aggiunge l’interpellanza.