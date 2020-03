Da un anno non faceva più vita pubblica a causa di una grave malattia che lo aveva colpito. Prima di ritirarsi per curarsi aveva giusto fatto in tempo a gustarsi la rielezione in Gran Consiglio, dove era stato deputato dal 1991 al 2015 e aveva deciso di rimettersi in gioco nel 2019 dopo quattro anni di pausa. Giusto il tempo di godersi la rielezione il 7 aprile di un anno fa come terzo assoluto più votato tra i leghisti. Ma quel seggio non lo ha mai occupato, per motivi di salute aveva formalmente rinunciato lo scorso dicembre. A livello cantonale è stato anche presidente del Gran Consiglio nel 2002. Attilio Bignasca, classe 1943, leghista della prima ora al fianco del fratello Giuliano, si è spento questa mattina. Nella sua carriera politica anche diversi anni a Berna nella veste di consigliere...