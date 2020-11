Dopo l’UDC , anche la Lega dei ticinesi ha commentato duramente i dati del terzo trimestre sul numero dei frontalieri in Ticino. «Come volevasi dimostrare - scrive il movimento di via Monte Boglia - senza un correttivo forte il numero dei frontalieri attivi in Ticino continuerà a crescere. E la possibilità di tirare un freno deciso c’era con il voto del 27 settembre scorso sull’iniziativa per una limitazione dell’immigrazione di massa». La Lega parla di «dati allarmanti»: «Alla faccia di chi durante la campagna contro l’iniziativa votata il 27 settembre sosteneva che tutto va bene sul mercato del lavoro. Oggi tocchiamo ancora una volta con mano la realtà e cioè che in Ticino è in atto una progressiva sostituzione di lavoratori residenti con lavoratori frontalieri».

La Lega - si legge - «stigmatizza questa situazione, così come la mancata collaborazione in fatti concreti di PLR, PPD e PS per porre dei limiti a questa costante crescita». Il dato pubblicato oggi «è fonte di grande preoccupazione alla luce delle difficoltà che la crisi attuale comporterà per molte lavoratrici e lavoratori ticinesi e le cui avvisaglie si sono già manifestate con i dati sulla disoccupazione». In questo senso la Lega «spera che davvero si riescano a concertare azioni concrete con tutti i partiti per porre correttivi. In caso contrario le conseguenze saranno nefaste».