Il clima sta cambiando? «Sì, ne siamo tutti consapevoli, ma la nuova legge sul CO2 è lo strumento sbagliato per affrontare il problema. Anzi, si tratta di un testo antisociale, illiberale, costoso e inefficace». Si potrebbero riassumere così le motivazioni per votare «No» il 13 giugno alla revisione della legge sul CO2 presentate ieri a Bellinzona dal comitato ticinese contrario al testo. Comitato del quale fanno parte esponenti di UDC, Lega, parte del PPD e del PLR, ma pure diverse associazioni attive sul territorio.

Quale impatto sulle famiglie?

Il primo a prendere la parola, il consigliere nazionale Fabio Regazzi (PPD), ha evidenziato che se da un parte «è giusto che la Svizzera faccia la sua parte, dall’altra dobbiamo tenere presente che l’impatto che potremmo avere su scala globale sarà nullo». Il popolare democratico si è poi concentrato sulle conseguenze economiche che avrà un’eventuale approvazione del testo sulle famglie e le PMI. A questo proposito ha contestato la cifra fornita dalla consigliera federale Simonetta Sommaruga: 100 franchi in più all’anno. «Secondo i nostri calcoli per una famiglia media ticinese, tra maggiori costi per la benzina e per scaldare l’abitazione e per un viaggio all’estero in aereo, l’approvazione della legge costerebbe circa 1.500 franchi all’anno. Alla faccia del cento franchi!». Senza dimenticare, ha aggiunto, «il paradosso di aumentare le tasse quando siamo nel bel mezzo delle più grave crisi economica dal dopo guerra».

A fargli eco anche il consigliere nazionale Lorenzo Quadri (Lega): «Si tratta di una legge fatta dalle élite urbane a beneficio delle élite urbane». In sostanza, per Quadri è un testo «non equilibrato e antisociale che andrà a colpire i redditi medi e quelli bassi e pure le regioni periferiche».

Quando delle nuove tasse vengono introdotte, poi con il tempo aumentano

E guardando al futuro, ha ammonito il consigliere nazionale leghista, «sappiamo benissimo che quando delle nuove tasse vengono introdotte, poi con il tempo aumentano e si moltiplicano».

Dal canto suo, il presidente dei Giovani UDC Ticino Diego Baratti ha voluto sfatare un luogo comune: «Non è vero che tutti i giovani sono favorevoli alla legge. Anzi, molti sono contrari perché coscienti del fatto che, oltre ad un aumento dei costi e ad una limitazione delle libertà, non avrà alcun effetto sulla situazione climatica globale». E oltre a ciò, ha aggiunto, l’approvazione avrebbe tutta una serie di conseguenze negative per i giovani: «Esplorare il mondo, fondare una startup, acquistare la propria casa, guidare la prima auto. Questi sogni saranno infranti per noi giovani, se la legge dovesse essere approvata».

Non sono certo le tasse e i divieti che permetteranno di migliorare la situazione

Infine, il consigliere nazionale UDC Piero Marchesi ha evidenziato che «non sono certo le tasse e i divieti che permetteranno di migliorare la situazione». In questo senso, per il democentrista occorre quindi «investire sul progresso tecnologico, che ha sempre migliorato la qualità di vita dei cittadini». Ma ciò che più preoccupa Marchesi è «la guerra in atto tra città e campagna». «Chi abita a Zurigo può certamente rinunciare all’automobile. Ma non può farlo chi vive in Valle Maggia, che di fatto dovrà ancora andare a lavorare in auto e pagherà solo più tasse».

