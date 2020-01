Il risanamento delle finanze cantonali, portato a termine durante lo scorso quadriennio, è la base sulla quale il Governo intende avviare una nuova stagione di dinamismo politico, nel segno dell’innovazione, della sostenibilità e dell’equità – in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU. Il Consiglio di Stato ha quindi individuato tre assi strategici entro i quali organizzare la propria attività politica per il periodo 2019/2023: «Rapporti con la cittadinanza e le istituzioni», «Sviluppo e attrattiva del Cantone Ticino» e «Qualità di vita».

Il primo asse strategico raggruppa una serie di obiettivi legati alla fiducia nei confronti dello Stato, in cui rientrano il consolidamento delle relazioni con i partner istituzionali a tutti i livelli (anche sul fronte delle relazioni esterne), così come sforzi accresciuti nei settori della comunicazione istituzionale e della digitalizzazione delle prestazioni dello Stato.

Non da ultimo, l’ambito della «Qualità di vita» identifica misure che, oltre a portare benefici oggettivi, siano in grado di influenzare positivamente le condizioni di vita delle cittadine e dei cittadini ticinesi. Gli obiettivi si snodano quindi in ambiti fondamentali come la sicurezza sociale e personale, la formazione e l’istruzione, le politiche sociali e familiari, l’accesso e il reinserimento nel mercato del lavoro, il sistema sanitario e la promozione della salute, le pari opportunità e l’integrazione.