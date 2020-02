Tre rapporti, uno di maggioranza e due di minoranza. Questo è quanto scaturito dalla seduta della Commissione formazione e cultura, che si è chinata sulla stretta sulle autorizzazioni all’insegnamento delle scuole private voluta dal Governo dopo il «caso Fogazzaro». Il rapporto di maggioranza, sottoscritto da PS, PLR e Verdi (relatore il deputato PS Raoul Ghisletta), si allinea a quanto proposto dal Consiglio di Stato e propone una modifica parziale della Legge sulla scuola che subordini l’apertura e l’esercizio di una scuola privata preparatoria alla maturità all’autorizzazione del Governo. Conditio sine qua non è la presentazione di un piano pedagogico e finanziario e lo svolgimento della prova di maturità in Svizzera, «salvo eccezioni per chi garantisce un adeguato iter formativo». Questa autorizzazione «deve essere limitata o revocata quando i requisiti non sono più adempiuti». «È una norma per il futuro che serve a contrastare l’insediarsi di eventuali “diplomifici”», ha spiegato Ghisletta.