Un incontro interlocutorio di oltre due ore e mezza tra il Consiglio di Stato e i presidenti e i capigruppo dei partiti di governo, per affrontare alcuni tra i dossier politici più importanti rimasti ancora aperti e iniziare a fissare le priorità del rilancio post pandemia. Un incontro atteso, che si è svolto ieri sera tra le mura di Palazzo delle Orsoline.

Tanta la carne al fuoco, con un ordine del giorno che comprendeva, tra i vari temi, i messaggi ancora pendenti, la situazione delle finanze cantonali, il risanamento della Cassa pensioni del Cantone (per la quale la Sottocommissione finanze aveva elaborato cinque scenari), la nuova imposta di circolazione (dossier attualmente fermo in Gestione), i rapporti tra Governo e Parlamento in tempo di pandemia. Temi, questi, inevitabilmente condizionati dal coronavirus.

IPCT e circolazione

Questo incontro è stato dunque l’occasione per un primo confronto tra il Governo e i partiti politici. Soluzioni definitive ancora non ci sono e la discussione nella sala del Gran Consiglio si è concentrata sulle priorità sulle quali dovrà fondarsi il rilancio e su come gestire l’emergenza finanziaria. Priorità che è stato chiesto al Governo di fissare, e non è dunque impossibile che alcuni dossier, tra cui la nuova imposta di circolazione e il risanamento della Cassa pensione dei dipendenti pubblici (IPCT), possano venir momentaneamente congelati.

Idee e richieste

«Bisognerà tenere sott’occhio anche l’emergenza sociale. Attenzione e un sostegno particolare andranno rivoltai ai cittadini, alle piccole medie imprese e al settore della cultura che sono stati colpiti dalla pandemia», commenta il capogruppo del PS Ivo Durisch.

«Ci aspettiamo delle indicazioni sulle priorità anche da parte del Consiglio di Stato sui temi, proprio per permettere al Parlamento di fare il suo lavoro», afferma la capogruppo del PLR Alessandra Gianella. «Per il Partito liberale radicale le priorità non cambiano: sì agli investimenti, alla formazione, alla digitalizzazione e all’innovazione ovvero a tutto ciò che può rilanciare l’economia e i posti di lavoro».

Per il capogruppo del PPD Maurizio Agustoni «la priorità non è il risanamento dei conti del Cantone ma le necessità di cittadini e imprese che emergeranno nei prossimi mesi a causa di questa pandemia». Insomma, ci spiega, no alla «ossessione» dei conti in pareggio, ma sì a una «particolare attenzione al benessere dei cittadini».

Spostandoci sulla destra dello scacchiere politico, il capogruppo della Lega Michele Foletti, prima dell’inizio dell’incontro, ha ribadito ai microfoni della RSI che per il Movimento di via Monte Boglia «serviranno le classiche azioni immediate e di emergenza che si fanno in momenti così difficili: tagli lineari alle spese per beni e servizi e un blocco del personale». Misure, ha precisato, che possono essere attuate «già con questo Preventivo».

Responsabilità e unità

Nel corso dell’incontro tra il Consiglio di Stato e i partiti di governo si è immancabilmente discusso anche della situazione pandemica in Ticino e non è mancato un appello alla responsabilità e all’unità, più volte rivolto ai cittadini nel corso degli ultimi mesi segnati dal coronavirus. Ma la discussione politica vera e propria, che si prospetta decisamente più animata, si svolgerà il prossimo 23 novembre nelle seduta «extra muros» di Gran Consiglio al Mercato Coperto di Mendrisio.

