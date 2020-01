Le vacanze sono ormai alle spalle e nel Partito socialista sale le tensione in vista di domenica 16 febbraio, il giorno in cui il congresso sarà chiamato ad eleggere il successore (o i successori) di Igor Righini che ha deciso di non sollecitare un nuovo mandato quadriennale. Le candidature andranno presentate entro e non oltre il 26 gennaio allo stesso Righini, ma già prima delle...