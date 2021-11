«La protezione del clima nella Costituzione ticinese»

Le motivazioni Ma perché, dunque, intervenire direttamente sulla Costituzione e non su una ‘‘semplice’’ legge? Una risposta a questa domanda l’ha fornita la parlamentare e prima firmataria dell’iniziativa Ermotti-Lepori. «Sul piano cantonale ci sono diversi strumenti per affrontare i cambiamenti climatici, ma al momento non si sta andando abbastanza in fretta sul fronte della transizione energetica, e soprattutto non ci sono obiettivi o tempistiche chiari». E, aggiunge la deputata, «andando a guardare la Costituzione mi sono resa conto che la parola ‘‘Clima’’ non c’è». Ed ecco la necessità di intervenire direttamente sul piano costituzionale. Da una parte per poter chiamare così il popolo ad esprimersi sul tema, e dall’altra per «dare più forza e velocità all’azione di Governo e Parlamento, con obiettivi più chiari».

Come spiegato dal capogruppo in Gran Consiglio Maurizio Agustoni, «l’assenza di un articolo costituzionale dedicato ai cambiamenti climatici fa sì che quando si parla di transizione energetica, spesso le proposte sono disordinate». Occorre quindi un indirizzo più chiaro. Indirizzo che per il PPD «deve coniugare ambiente, economia e società. O per dirla con le parola di Agustoni, «dobbiamo mettere da parte il mito secondo cui per fare la transizione energetica dobbiamo diventare tutti più poveri». Anzi, «la transizione deve diventare un’opportunità pure per l’economia». E in ogni caso, «le misure messe in atto per contrastare i cambiamenti climatici dovranno essere sì va da sé ecologicamente sostenibili, ma pure socialmente sostenibili». Come dire: «non è possibile ottenere una transizione energetica creando delle fratture all’interno della società a discapito delle fasce più deboli o delle periferie».