Il progetto di riforma prevede, in buona sostanza, di affidare al Cantone i compiti relativi alla Comunità tariffale, alla Centrale di allarme del servizio autoambulanza, alla promozione delle famiglie, alla protezione dei minori, all’assistenza sociale e alle assicurazioni sociali. Il finanziamento delle prestazioni complementari AVS/AI dovrebbe invece diventare di competenza dei Comuni, insieme al settore degli anziani e alle scuole comunali. Per contro, il trasporto regionale sarà gestito da entrambi i livelli istituzionali. «Ad oggi abbiamo una soluzione politicamente sostenibile, che andremo a verificare nelle prossime settimane definendo le condizioni operative e chiedendoci a quali condizioni possa essere realizzata», prosegue Della Santa. Per quanto riguarda il settore degli anziani e le scuole comunali, per i quali è prevista una maggiore autonomia dei Comuni, Della Santa ha chiarito che non si tratta di un disimpegno del Cantone. «La politica di presa a carico degli anziani resta di sua competenze e anche in futuro dovrà precisare cosa significa prendere a carico un anziano». In sostanza, «il Cantone definirà l’aspetto pianificatorio delle strutture in base al fabbisogno. Fissati i requisiti di qualità delle prestazioni, i Comuni potranno autonomamente definire gli aspetti operativi legati alla gestione dei servizi, in modo particolare organizzando in maniera integrata a livello regionale quelli presenti sul territorio». Passando al settore scolastico, «il Cantone mantiene la responsabilità totale sulla politica dell’insegnamento, definendo ad esempio i piani di studio o gli obiettivi pedagogici. I Comuni che soddisfano questi requisiti qualitativi, ad esempio quanto concertato a livello di istituto minimo, saranno quindi liberi di organizzarsi come meglio credono».