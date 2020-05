Con Bixio Caprara diamo il via a un viaggio con i responsabili dei partiti che formano gruppo in Gran Consiglio. Da un «dove eravamo rimasti» alle ricette per la ripartenza, passando anche per le emozioni e le sensazioni di un periodo in tutto e per tutto molto particolare.

Bixio Caprara dove eravamo rimasti con la politica cantonale?

«La politica nei Comuni si stava preparando alle elezioni e sul piano cantonale vi erano numerosi progetti sul tavolo, ricordo ad esempio la riforma fiscale abbinata a quella sociale e ad alcune proposte di modifica delle scuole dell’obbligo. Nel PLR si era dato avvio ai lavori del progetto di rilancio approvato al Comitato cantonale di Locarno. La crisi pandemica ha colto il nostro partito in una fase di profonda riflessione partendo dai nostri valori di riferimento,...