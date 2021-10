«La salute non è soltanto l’assenza di malattia»

La salute non è solo assenza di malattia, ma è anche uno stato di benessere fisico, mentale e sociale. E il compito dello Stato è incentivare le buone pratiche, per esempio nell’alimentazione o nel movimento, la formazione e la prevenzione, senza dimenticare il benessere psichico. Quelli che a prima vista possono sembrare concetti molto ampi sono invece aspetti molto puntuali della strategia di prevenzione e promozione della salute portata avanti dal Consiglio di Stato e, soprattutto, dal Dipartimento della sanità e della socialità. Un tema decisamente attuale, soprattutto in un periodo fortemente condizionato dalla pandemia e dalle continue informazioni mediatiche che la riguardano. «L’esperienza pratica dimostra che è utile integrare i messaggi sulla prevenzione del coronavirus con quelli sulla promozione della salute, perché i messaggi positivi volti a rafforzare il benessere e la salute possono attenuare l’impatto delle notizie preoccupanti nel contesto della pandemia, sviluppare gli strumenti per avere un maggiore controllo sulla propria vita e contrastare la cosiddetta “Fatica pandemica”», ha rilevato il direttore del DSS Raffaele De Rosa.

Ma torniamo ora al concetto di prevenzione e promozione della salute per le diverse fasce d’età della popolazione. Proprio ieri a Bellinzona, il DSS ha presentato alla stampa i programmi d’azione cantonali «Promozione della salute» e «Prevenzione alcol, tabacco e prodotti affini» per il quadriennio 2021-2024. Ma di cosa si tratta? Il primo programma, ha spiegato la caposervizio Promozione e valutazione sanitaria Martine Bouvier Gallacchi, è incentrato su alimentazione, attività fisica e sull’equilibrio e il benessere. Incentiva dunque le buone pratiche per aumentare l’efficacia dei fattori protettivi (ad esempio un’alimentazione sana) ma anche la formazione degli operatori a contatto con bambini e anziani, che saranno così in grado di comprendere meglio anche gli aspetti emotivi delle persone con cui sono a contatto. Per bambini e giovani sono previste 19 misure, che spaziano dal Pedibus al «MiniMove» per la prima infanzia fino ad arrivare a novità come «star bene nell’era dei social media». Per le persone anziane, invece, le misure proposte sono 14, tra cui spiccano i centri diurni o il programma «Adotta un nonno». Il costo complessivo per questo programma d’azione cantonale è di 4,14 milioni di franchi, metà dei quali a carico della Confederazione.