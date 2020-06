Nel corso della prossima sessione, il Gran Consiglio deciderà se costituire o meno una Sezione del lavoro all’interno della Magistratura. La proposta era stata avanzata il 6 novembre 2017 in una mozione di Giorgio Fonio e Lorenzo Jelmini (PPD). La Commissione giustizia e diritti ha elaborato due rapporti: uno di maggioranza (relatore il liberale radicale Giorgio Galusero) che invita a respingere la proposta in quanto «dopo la riorganizzazione decisa dal procuratore generale la Magistratura risponde in modo efficiente» e uno di minoranza (relatore il popolare democratico Fiorenzo Dadò), sottoscritto da PPD, PS e PC, che invita ad accogliere la mozione in modo da aiutare un mercato del lavoro «particolarmente sotto pressione».