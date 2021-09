«La spesa in Italia soltanto con il pass»

Il Consiglio di Stato ieri ha risposto alla consultazione di Berna sui provvedimenti per i non vaccinati che arrivano o fanno rientro dall’estero. Dopo aver sentito i Cantoni, il Consiglio federale deciderà venerdì come procedere. Ecco la posizione del Governo ticinese.

1. Quante sono le proposte avanzate da Berna e cosa prevedono? Sono due, volute per limitare la circolazione del virus e delle sue varianti. La prima opzione prevede che le persone non vaccinate e non guarite che entrano in Svizzera - indipendentemente dalla loro provenienza - debbano presentare un test negativo all’ingresso. In seguito, dai 4 ai 7 giorni dopo l’arrivo nella Confederazione, dovranno effettuare un altro test (a loro spese). La seconda proposta, oltre a presentare un test negativo all’ingresso nel Paese, prevede...