No, il Consiglio di Stato non deve intervenire a Berna per sollecitare una modifica della convenzione che regola la navigazione sui laghi di Locarno e di Lugano. D’altronde, le possibilità di successo sarebbero minime.

È il parere della Commissione giustizia e diritti, la quale ha sottoscritto il rapporto di Giorgio Galusero (PLR) che invita il Gran Consiglio a respingere la mozione di Matteo Pronzini (MPS) a favore di una «generalizzazione del limite di 6 kW a partire dal quale vi è l’obbligo di licenza di condurre natanti sulle acque svizzere a tutti gli utenti». In base a tale convenzione, lo ricordiamo, un residente in Italia che entra nelle acque svizzere del lago di Lugano o del lago di Locarno con un natante fino a 30 kW, non deve essere in possesso di un permesso di condurre». Secondo Pronzini, questo compromesso implica una disparità di trattamento e pone un problema di sicurezza: «È evidente - rimarcava - che il fatto di dover svolgere un esame per l’ottenimento di un permesso di condurre, fa sì che solo chi ha le necessarie competenze e preparazione può mettersi alla guida di un mezzo».

La Commissione ha ricordato che al momento delle trattative la posizione della Svizzera era negativa, «ma vista l’intransigente volontà dell’Italia, rispettivamente l’interesse del Ticino a non perdere questa fascia di utenti provenienti da oltreconfine, si è in seguito optato per una soluzione di compromesso». Oltre all’accettazione del limite dei 30 kW per i residenti in Italia (la vicina Penisola puntava a innalzare il limite a 40 kW) è stato introdotto l’obbligo generalizzato di identificare i natanti italiani che navigano sulle acque del lago Verbano e di quello di Lugano con un contrassegno identificativo, con l’evidente scopo di facilitare l’attività di controllo. Inoltre, la Commissione ricorda che «una posizione rigida della Svizzera avrebbe una forte ricaduta negativa sul turismo di giornata nelle zone interessate». Infatti «è risaputo che sono molti gli italiani che a bordo di natanti entrano sulle nostre acque e che di conseguenza le nostre strutture ricettive beneficiano di un interessante indotto».

