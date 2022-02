In estrema sintesi, il compromesso approvato dal Parlamento prevede, appunto, l’entrata in vigore della tassa il 1. gennaio del 2025. Tuttavia, viene pure chiesto al Governo «di stabilire e rendere noti almeno sei mesi prima dell’entrata in vigore gli obiettivi qualitativi e quantitativi da raggiungere alla fine dei tre anni di monitoraggio».

Già, perché non va dimenticato che quello di oggi era solo il penultimo «ostacolo» per la concretizzazione definitiva della tassa. Come previsto dalla legge approvata dal popolo nel 2016, è infatti pure previsto un periodo di prova di tre anni per verificare la reale efficacia della tassa. Dopodiché, toccherà nuovamente al Gran Consiglio esprimersi, questa volta definitivamente, sul «balzello» sui parcheggi.