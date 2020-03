Già ieri il direttore del DFE Christian Vitta aveva spiegato al CdT che il suo dipartimento si stava muovendo per aiutare l’economia in questo delicato momento. In particolare, ha evidenziato, «al DFE stiamo lavorando a un pacchetto di misure supplementari per rispondere in maniera efficace alle situazioni differenziate nei vari settori economici. L’obiettivo finale è chiaramente quello di salvaguardare l’occupazione». Per quanto concerne il lavoro ridotto, il presidente del Governo ha poi spiegato che per far fronte alle domande in questo senso che giungono dalle aziende, all’interno del Dipartimento sono state riorientate delle risorse per potenziare l’Ufficio competente.