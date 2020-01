Il Dipartimento del territorio comunica di aver avviato lo studio inserito nel progetto Interreg SMISTO che ha come obiettivo l’individuazione di aree d’aggregazione per favorire la condivisione di auto private, l’uso di navette aziendali e del trasporto pubblico sui percorsi pendolari transfrontalieri.

I programmi di agglomerato del Mendrisiotto e Basso Ceresio (PAM) di seconda e terza generazione hanno individuato nella promozione di forme alternative all’uso privato dell’auto un elemento fondamentale per contribuire al contenimento del traffico pendolare interno al territorio ticinese e transfrontaliero. In particolare, la misura di trasporto individuale motorizzato (TIM 4) del Programma di agglomerato del Mendrisiotto di terza generazione (PAM 3) prevedeva a partire dal 2019 l’avvio di un progetto per la realizzazione di posteggi per car pooling, navette aziendali e trasporto pubblico nelle zone di confine.