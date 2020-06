Quella su fungiatt e patentino è una sorta di storia infinita. Al punto che nessuno crede che il no di ieri chiuda definitivamente il discorso. Un primo tentativo risale al 1986, poi rilanciato nel 1988 e nel 1995. Poi nel 1999 Silvano Bergonzoli, Luciano Poli (leghisti) avevano presentato un’iniziativa «Per una regolamentazione della raccolta dei funghi». Essi ritenevano che fosse possibile introdurre una tassa «per gli stranieri che non pagano le tasse nei nostri Comuni, che entrano a frotte e fanno man bassa e vanno poi a venderli oltre frontiera». Dopo l’approvazione del Gran Consiglio, nel 2002 il Governo aveva però presentato il decreto legislativo che riprendeva le proposte dell’iniziativa, tranne quella di introdurre una tassa di raccolta per i non residenti.

