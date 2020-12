Le modifiche a «Via Sicura» piacciono al Governo ticinese

Il Governo ticinese ha sostanzialmente accolto positivamente le novità legislative proposte dal Consiglio federale, finalizzate «a rendere più eque le misure in materia di guida spericolata». Tra questi il maggiore potere discrezionale dato alle autorità esecutive e ai tribunali. «I giudici in tal modo possono tener maggiormente conto delle circostanze del caso concreto e stabilire la sanzione più idonea, in linea con la giurisprudenza del Tribunale federale. Viene così eliminato l’automatismo attraverso il quale oggi per un eccesso di velocità che porta alla soglia della “pirateria stradale” sussiste il reato stesso. La revisione prevede che bisognerà esaminare caso per caso», si legge nella nota del Governo. Viene inoltre eliminata la pena detentiva minima di un anno: per tali casi il giudice potrà infliggere anche solo una pena pecuniaria analogamente a quanto previsto per il reato di messa in pericolo della vita altrui. Viene invece mantenuto il limite superiore della pena di quattro anni e con esso il carattere di crimine attribuito alla guida spericolata.