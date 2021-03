(Aggiornato alle 17.58) - Colpo di scena in Gran Consiglio. Dopo la risposta del direttore del DECS Manuele Bertoli a un’interpellanza interpartitica - presentata da Boris Bignasca (Lega, primo firmatario), Fiorenzo Dadò (PPD), Sabrina Aldi, Omar Balli e Giancarlo Seitz (Lega) e Tamara Merlo (Più Donne) - sul tema dei presunti casi di mobbing e molestie alla RSI, il plenum ha approvato a sorpresa una richiesta di discussione generale avanzata da Matteo Pronzini (MPS). Una scena già vista, quella del deputato dell’opposizione a domandare un dibattito in Parlamento su un tema, quasi sempre bocciata dal plenum. E invece questa volta così non è stato e con il sostegno di Lega, PPD e UDC la richiesta è stata accolta con 42 voti favorevoli, 32 contrari e 2 astenuti.

Facciamo però un passo indietro. Sul caso delle molestie in seno alla RSI sono state avviate due inchieste esterne e lo stesso direttore del DECS ha spiegato rispondendo all’interpellanza che sì, il Governo segue con interesse la questione «ma non per questo ha la possibilità di intervenire». Poco dopo, come detto, è stata accolta la richiesta di discussione generale e Bignasca ha ringraziato i colleghi che hanno sostenuto la richiesta di discussione generale, affermando poi che «questa è l’occasione per mandare un segnale importante alla RSI».

Una vetrina o un segnale importante?

La discussione, manco a dirlo, ha subito scaldato gli animi degli schieramenti in Gran Consiglio. In particolare tra chi ritiene la discussione, seppur importante, un teatrino improvvisato e superficiale che non porterà a nulla di concreto e chi invece la ritiene un segnale importante da mandare all’azienda e a tutto il Cantone.

«Il tema del mobbing e delle molestie è un tema che deve toccarci tutti da vicino», ha rimarcato la deputata Tamara Merlo (Più Donne). «Le persone vittime di questi episodi vanno tutelate e un modo per farlo è dire da che parte stiamo e qual è l’indirizzo che vogliamo dare». Insomma, per Merlo l’esempio - e la condanna di questi atti - deve partire anche e soprattutto dalla politica. Sul fronte opposto Paolo Ortelli (PLR) ha spiegato di aver votato contro la discussione generale poiché «non rende giustizia all’importanza del tema, che non va improvvisato». «Credo che sia stata votata solo per crearsi una vetrina», ha aggiunto il liberale radicale, spiegando che il fatto che «qualcuno ne approfitta per avere visibilità è fuori luogo vista l’importanza del tema».

Non è la ricerca di una vetrina, ma ha un valore simbolico molto forte

Anche Anna Biscossa (PS) ha spiegato di essersi astenuta perché la discussione non è stata preparata e non porterà a nulla di concreto: «È giusto dire che come Parlamento ci siamo, che siamo al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, ma secondo me qui finisce la discussione. Oltre non saprei cosa dire».

Pronta la replica di Pronzini (“se non siete pronti è colpa vostra. Questa discussione è fondamentale ed è nostro dovere intervenire»), a cui ha subito risposto Ortelli: «Il valore aggiunto di questa discussione non lo vedo. Si deve tradurre in azione concreta, e non essere la vetrina per qualcuno». Dal canto suo il presidente del PPD Fiorenzo Dadò ha sottolineato che la discussione generale «non è la ricerca di una vetrina, ma ha un valore simbolico molto forte». Certo, ha precisato, «non può pretendere di essere risolutiva e non sappiamo ancora quasi nulla. Ma l’importanza di questo segnale nasce proprio dal fatto che come Parlamento qualche mese fa (ndr. quando è stata bocciata la Commissione parlamentare d’inchiesta sul caso del funzionario del DSS) abbiamo dato un pessimo segnale, dicendo al Paese che di fronte a situazioni di queste genere la politica mette il coperchio e non vuole approfondire».

Il deputato democentrista Paolo Pamini ha invece fatto notare che «con questa discussione non risolveremo il problema ma ci possiamo comunque lanciare un dibattito in un quadro istituzionale che non sia la discussione nei corridoi». Sabrina Aldi, per la Lega dei ticinesi, ha invece affermato: «Il Gran Consiglio è lo specchio del Paese e continuiamo a non voler parlare di temi così importanti. Questo è un caso che scuote l’opinione pubblica. Lancio un appello alle vittime, in tutte le aziende, solidarizzo con loro e le invito a parlare». Poco dopo è giunta la risposta di Giovanna Viscardi (PLR): «Sembra che siamo qui a farci belli e attaccarci l’un l’altro per fini che non hanno nulla a che vedere con le molestie. Francamente mi sento a disagio per una discussione così superficiale e immatura».

Essere contraria alla discussione generale non vuol dire essere insensibile al tema delle molestie

Nicola Corti (PS), ha invece invitato il plenum a rispettare gli ambiti di competenze: «Abbiamo un atto parlamentare che accusa il Governo di tacere perché i membri della CORSI non fanno nulla. È vero che se i vertici della RSI nominati dalla CORSI fossero dei fautori delle molestie e dei fanatici del mobbing, quest’ultima dovrebbe intervenire e proporre la revoca. Ma dire che il Governo viene meno ai suoi doveri mi sembra un'altra cosa. Evitiamo la superficialità e le invasioni di campo. Sono temi che meritano rispetto». Sara Imelli (PPD) ha invece chiesto di dare un segnale concreto proponendo, «piuttosto che dare vita a una vetrina», di fare «un comunicato di tutto il GC che condanna le molestie». La capogruppo del PLR Alessandra Gianella, infine, ha criticato alcuni interventi dei colleghi: «Essere contraria alla discussione generale non vuol dire essere insensibile al tema delle molestie. Non ho sentito interventi degni di nota. Le molestie sono un tema fondamentale. Ma smettiamola di fare la morale ad altri colleghi ritenendoci più o meno corretti e responsabili su questa tematica solo perché abbiamo approvato la discussione generale».

Collisione di interessi

Prima del voto sulla discussione generale, il presidente del Legislativo Daniele Caverzasio ha chiesto un approfondimento giuridico per chiarire se i sette membri del Comitato del Consiglio regionale della Corsi che siedono in Gran Consiglio dovessero o meno astenersi dalla votazione e dalla discussione. L’invito loro rivolto è stato dunque quello di non parteciparvi in attesa di approfondire la questione.

