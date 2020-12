«Malgrado il richiamo del Consiglio federale, il Governo cantonale fa finta di nulla». È dura la reazione dell’MPS di fronte alle nuove misure introdotte dal Consiglio di Stato per ridurre i contagi. Misure che l’MPS definisce «ridicole»: «Si tratta di piccoli accorgimenti che rappresentano una vera e propria cosmesi». «In nessun modo essi permetteranno di limitare l’espansione del contagio, in particolare poiché non affrontano di petto le questioni che sono e potranno essere all’origine di ulteriori progressi della pandemia» si legge nella nota.

L’Esecutivo, secondo il Movimento per il socialismo, avrebbe dovuto osare di più. Di fronte a settori (come quello del commercio) «che non sembrano in grado di proteggere chi frequenta i loro commerci (né sembrano preoccuparsene malgrado le dichiarazioni), il Governo non trova di meglio da fare che lanciare l’ennesimo appello affinché le misure vengano rispettate. Inutile ripetere che se le misure di protezione non verranno rispettate si dovranno adottare misure più severe se poi, proprio di fronte a queste inadempienze, si fa finta di nulla e non si prendono provvedimenti».

Un atteggiamento «un minimo responsabile su questo tema avrebbe perlomeno necessitato la rimessa in discussione delle aperture festive e domenicali previste da qui a Natale. Eppure, ancora una volta, le esigenze non certo dei consumatori, ma del padronato della grande distribuzione vengono prima di tutto», si legge ancora. Inoltre, secondo l’MPS, dovrebbero essere oggetto di misure più incisive anche altri settori, come quello dell’edilizia e della scuola.

«Gravissimo» - proseguono - il fatto che «non siano state annunciate nuove misure sanitarie in alcuni ambiti oggi problematici, quali ad esempio le case per anziani. In questo settore siamo confrontati con una situazione assai più grave della prima ondata (come numero di morti, numero di case per anziani con infettati, ecc.). Eppure, nessuna nuova misura viene annunciata: ad esempio, l’introduzione di un tampone obbligatorio ogni due tre giorni».

