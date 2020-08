L’estate è ormai finita e anche la politica ticinese torna in questi giorni operativa al cento per cento. I temi sui banchi del Gran Consiglio non mancano di certo: dopo l’approvazione della riforma fiscale e di quella sociale e il potenziamento del trasporto pubblico, ora per chiudere il cerchio dell’intesa trovata in Governo la scorsa estate mancano all’appello il risanamento della Cassa pensioni dello Stato e la riforma della scuola. Solo per citare due dossier «scottanti». Oggi come oggi, però, c’è una grande incognita a cui tutti guardano con interesse: il Preventivo 2021. Da mesi il direttore del Dipartimento finanze ed economia (DFE) Christian Vitta, riguardo al «buco» finanziario che la crisi legata al coronavirus porterà in Ticino, stima le perdite intorno ai 300 milioni. Una cifra...