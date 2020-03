Il PLR ticinese, in una lettera inviata al Consiglio di Stato, chiede un intervento mirato nei confronti dell’economia. «Confermiamo il nostro pieno appoggio e il nostro apprezzamento nei confronti dell’azione di Governo in questa difficile situazione, che ha giustamente privilegiato la salvaguardia della salute pubblica. Allo stesso modo appoggiamo le annunciate misure di attenzione alle difficoltà dell’economia cantonale», scrivono il presidente Bixio Caprara e la capogruppo in Gran Consiglio Alessandra Gianella.

«Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto numerose sollecitazioni da parte di rappresentanti di piccole e medie aziende, indipendenti, artigiani, commercianti, ecc. in quanto l’attuale situazione provocata dalla pandemia Covid-19 li sta mettendo in ginocchio; entrate azzerate, spese fisse da rispettare ma grandi difficoltà burocratiche nell’accedere agli aiuti», spiegano. Per poi aggiungere: «Siamo tutti perfettamente consapevoli che la priorità deve essere data alla salute pubblica e alla salvaguardia del buon funzionamento delle strutture sanitarie. Così come tutti noi ci auguriamo che il blocco attuale possa essere superato in tempi ragionevoli. Tuttavia è verosimile prevedere un periodo di chiusura piuttosto importante con gravi conseguenze per i datori di lavoro».

In questo senso, il partito ha deciso di sottoporre all’esecutivo «alcune sollecitazioni emerse a favore di misure urgenti ritenute indispensabili. Si tratta di misure che ci auguriamo siano attuabili rapidamente perché la situazione richiede risposte semplici, immediate e non burocratiche».

Nel dettaglio, il PLR propone una facilitazione del credito bancario con garanzia dello Stato; fideiussioni tramite Cooperativa fideiussione OST-SUD con garanzie dell’ente pubblico; riconoscimento lavoro ridotto anche per indipendenti, proprietari e famigliari. Infine, il partito chiede il rinvio dei pagamenti delle fatture agli enti pubblici.

©CdT.ch - Riproduzione riservata