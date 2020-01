«Le sfide del commercio al dettaglio» è il titolo del dibattito di RADAR che andrà in onda mercoledì 8 gennaio alle ore 20.30 su TeleTicino. Quest'anno si apre con la nuova Legge cantonale sul lavoro che permetterà ai negozi di restare aperti 30 minuti in più: fino alle 19.00 in settimana (fatta l'eccezione delle 21.00 del giovedì) e fino alle 18.30 il sabato.