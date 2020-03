Lo aveva annunciato e ora è ufficiale: Giorgio Ghiringhelli ha deciso di ricorrere al Tribunale federale per chiedere l’annullamento e il rifacimento della votazione sulla legittima difesa, bocciata lo scorso 9 febbraio per sole 427 schede di scarto.

«I giudici - scrive Ghiringhelli - dovranno decidere se l’informazione fatta dal Consiglio di Stato era scorretta e, in caso affermativo, fino a che punto la stessa ha influito sull’esito del voto».

«Del resto - scrive - non ho certo atteso l’esito della votazione a me sfavorevole prima di contestare le irregolarità contenute nell’opuscolo, ma l’avevo fatto immediatamente dopo aver ricevuto la busta con il materiale di voto , inviando dapprima una lettera di protesta al Consiglio di Stato il 17 gennaio e il giorno dopo un reclamo-ricorso basato sul parere di un costituzionalista». Il Governo però non ha voluto dar seguito «a queste semplici richieste, e anzi nel respingere il reclamo ha confermato la correttezza del suo agire, perseverando così diabolicamente nel suo errore».