Nel ricorso Ghiringhelli chiede «in via principale, che il Consiglio di Stato, oltre a scusarsi in segno di buona fede per l’accaduto, emetta in tempi rapidissimi un comunicato nel quale inviti i cittadini a non tener conto della contestata argomentazione contenuta nell’opuscolo informativo. In via subordinata, che il Consiglio di Stato renda noto tramite la stampa che la violazione del diritto federale data per certa nel testo dell’opuscolo riguardante le argomentazioni contro l’iniziativa è solo un’ipotesi tutta da verificare. In via ulteriormente subordinata, che la votazione sia rinviata a data da stabilire con l’emanazione di un nuovo opuscolo corretto nel senso dell’informazione corretta dell’autorità».