Dagli applausi alle prime mosse concrete, anche se per la politica resta ancora molto da fare. La pandemia da COVID-19 ha riportato alla ribalta il tema del sistema sanitario e del personale che vi lavora. L’emergenza sanitaria ha riportato sotto i riflettori la necessità di formare più personale per rispondere ai bisogni del nostro sistema sanitario così come il problema dell’abbandono precoce della professione. Il tema è finito anche sul tavolo della politica, chiamata a dare risposte concrete. E proprio ieri la Commissione sanità e sicurezza sociale ha sottoscritto praticamente all’unanimità il rapporto della relatrice Laura Riget (PS), favorevole al “Piano d’azione per il rafforzamento della formazione professionale nel settore sociosanitario” licenziato dal Governo lo scorso 21 giugno...